Министр обороны США заявил, что применял в бою кассетные боеприпасы

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Американский министр обороны Ллойд Остин в интервью CNN заявил, что сам использовал в бою кассетные боеприпасы. По его словам, он понимает угрозу мирному населению со стороны данного вида оружия.

«Я знаю, как действуют эти боеприпасы, я действительно применял их на поле боя», - сказал Ллойд Остин.

Напомним, ранее в посольстве РФ прокомментировали заявление Пентагона о том, что кассетные боеприпасы доставили на Украину. В диппредставительстве уверены, что Киев не ограничится при выборе целей, так как находится в отчаянии, а заявления американцев об обещаниях украинской стороны назвали неуклюжей попыткой оправдать собственные провокационные действия.

Между тем, недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки Киеву кассетных боеприпасов РФ будет вынуждена использовать аналогичные средства. До сих пор ВС РФ воздерживались от применения этого типа боеприпасов в ходе спецоперации.