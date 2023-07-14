AP: смерть дочери Элвиса Пресли вызвали осложнения после операции по снижению веса

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Причиной смерти единственной дочери «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли — певицы Лизы Мари Пресли — стали осложнения после бариатрической операции, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что смерть вызвали последствия непроходимости тонкого кишечника. Возникли осложнения после операции, перенесенной несколько лет назад.

Напомним, Лиза Мари Пресли скончалась 12 января в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Певица умерла в больнице, куда ее срочно доставили парамедики, приехавшие после сообщения об остановке сердца у женщины.

Она была похоронена 22 января в Грейсленде. Данное поместье являлось домом Элвиса Пресли.