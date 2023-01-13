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Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в Калифорнии

Анна Касаткина
05:42 13.01.2023
Лизу Мари Пресли госпитализировали 12 января после остановки сердца.
Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в Калифорнии
© Фото: Maureen Vana ZUMAPRESS.com GlobalLookPress
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Единственная дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли — певица Лиза Мари Пресли — скончалась в Калифорнии в возрасте 54 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на семью.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью — моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас», — цитирует агентство заявление актрисы Присциллы Пресли.

Как сообщил представитель пожарной службы округа Лос-Анджелес, парамедики были направлены в дом певицы в городе Калабасас в 10.37 (20.37 мск) 12 января после сообщения об остановке сердца у женщины. Они прибыли на место через шесть минут.

По данным TMZ, певицу в бессознательном состоянии в ее спальне обнаружила домработница. Почти сразу после этого в дом вернулся бывший супруг Пресли Дэнни Кио, который делал женщине искусственное дыхание до приезда медиков. Сотрудники скорой помощи вкололи певице дозу адреналина, после чего у нее появился пульс. Затем ее доставили в больницу и ввели в медикаментозную кому.

В последний раз Пресли появлялась на публике на красной дорожке кинопремии «Золотой глобус» 10 января. После ее смерти в американских СМИ начали появляться ролики с церемонии, где певицу поддерживают другие люди, когда она стоит и спускается по лестнице.

Лиза Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года в семье певца Элвиса Пресли и его супруги Присциллы. Она занималась музыкой и выпустила три альбома, последний из которых вышел в 2012 году. Пресли была замужем четыре раза, в том числе за «королем поп-музыки» Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

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