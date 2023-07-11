Шойгу заявил, что с начала контрнаступления удалось уничтожить 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley
ВС РФ удалось уничтожить 1 244 танка и других боевых бронемашин, привел данные глава МО РФ.
© Фото: Минобороны России
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления было уничтожено 17 вражеских танков Leopard и 12 боевых машин пехоты Bradley.
По словам главы военного ведомства, ВС РФ удалось уничтожить 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронемашин.
Также российские войска уничтожили 914 единиц военной автоспецтехники, два ЗРК, 25 РСЗО и 403 орудия полевой артиллерии и минометов.
«Это важная цифра, потому что основной урон всегда несет артиллерия», - отметил министр.
Ранее наши бойцы сняли на видео вражеские Bradley, разгромленные ВС РФ в зоне специальной военной операции по защите народных республик Донбасса.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.