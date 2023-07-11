Армия Шойгу заявил, что с начала контрнаступления удалось уничтожить 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley ВС РФ удалось уничтожить 1 244 танка и других боевых бронемашин, привел данные глава МО РФ. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления было уничтожено 17 вражеских танков Leopard и 12 боевых машин пехоты Bradley. По словам главы военного ведомства, ВС РФ удалось уничтожить 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронемашин. Также российские войска уничтожили 914 единиц военной автоспецтехники, два ЗРК, 25 РСЗО и 403 орудия полевой артиллерии и минометов. «Это важная цифра, потому что основной урон всегда несет артиллерия», - отметил министр. Ранее наши бойцы сняли на видео вражеские Bradley, разгромленные ВС РФ в зоне специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика