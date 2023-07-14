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Более 100 погибших и затопленные города: на Индию обрушились мощные дожди

Валентин Гвоздев
23:37 14.07.2023
В многих районах люди остались без еды, питьевой воды, связи и электричества.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Число жертв мощного наводнения в Индии увеличилось до 145. Дожди не прекращаются больше недели. Реки вышли из берегов. Стихия рушит все вокруг. Вода переворачивает автомобили и размывает дороги.

«Эта катастрофа произошла из-за климатических изменений. Мы находимся здесь последние 8 дней без электричества, телефонной связи, бензина и еды. Все, что было, закончилось. Дороги сейчас перекрыты, поэтому новые продукты не поступают. Спасатели работают, но что делать нам? Нам некуда идти», - говорит бизнесмен по имени Раджет.

Дели буквально уходит под воду. В столице уже побит 40-летний рекорд по количеству осадков. 10 июля власти объявили об эвакуации. За 4 дня из подтопленных районов вывезли более 24 тысяч человек. В зоне бедствия работы ведутся круглосуточно. С водой пытаются бороться с помощью насыпных дамб.

В городе на четверть сократилась подача пресной воды. Очистные системы залиты водой из реки Джамна. Сегодня уровень воды в ней поднялся до рекордной отметки в 208,5 метра. Полиция перекрыла дороги и запретила собираться в количестве четырех и более человек.

«Люди оказались в затруднительном положении. Полиция перекрыла дороги в качестве меры предосторожности. Я впервые в Нью-Дели наблюдаю такое. Я каждый день проезжаю здесь, чтобы доставить молоко и творог. Все эти машины застряли здесь и оказались затоплены», - говорит водитель грузовика Сагир Ахмед.

В горах округа Куллу индийского штата Химачал-Прадеш оказались 15 российских туристов. В нашем посольстве в Дели сообщили, что им удалось выехать в сторону Нью-Дели.

«Однако в регионе остаются и другие сограждане, оказавшиеся заблокированными, в частности, в городе Манали. По полученным нами сведениям, жизни соотечественников ничто не угрожает», - отметили в диппредставительстве.

От наводнения пострадали уже более 40 тысяч человек. Но затопленный Дели стал поводом для ожесточенной критики в адрес властей города. В интервью агентству Press Trust of India лидер национального конгресса обвинила в происходящем градоначальника.

«Это произошло по техническим причинам. Это не стихийное бедствие. Дренажи не чищены, водоемы заполнены, земля используется не по назначению. Чем занимается главный министр Дели?», - возмущается Суприя Шринате.

В ближайшие пять дней в Дели, Харьяне и прилегающих районах ожидается снижение осадков. Серьезные дожди могут пройти 17 и 18 июля. Специалисты прогнозируют падение уровня рек в ближайшее время, что позволит властям перезапустить затопленные объекты, и обеспечить бесперебойную подачу пресной воды.

Напомним, недавно из-за мощных ливней оказался подтоплен ряд населенных пунктов в Туапсинском районе Краснодарского края. Местами властями даже был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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