Экстрадированный из Эстонии россиянин Конощенок отказался признать вину в суде США
Задержанный в Эстонии по запросу США россиянин Вадим Конощенок после экстрадиции не признал вину в американском суде. Об этом сообщает РИА Новости в офисе прокурора в Нью-Йорке. Россиянину не было предложено выйти на свободу под залог, поэтому он остается под стражей.
Конощенка задержали в Эстонии в декабре, а экстрадировали в четверг, 13 июля. В США ему предстоит суд по обвинениям в сговоре с целью обхода санкций и незаконных закупках для оборонного комплекса РФ и связанных с этим финансовых махинациях.
Минюст США считает Конощенка сотрудником ФСБ, который действовал в интересах правительства России. Сообщалось, что в переписке он якобы открыто признавал себя сотрудником российской спецслужбы, а после обыска на складе в Эстонии, записанном на сына Конощенка, там нашли около 170 кг патронов различных калибров.
Следующее заседание суда по его делу запланировано на 31 июля. В случае признания виновным ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Ранее в США задержали двоих россиян по подозрению в продаже авиазапчастей в обход санкций. Они якобы планировали продать российским авиакомпаниям детали тормозных механизмов для Boeing 737.