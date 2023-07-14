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Цифровизация экономики и безопасность: что обсудил глава МИД РФ с представителями стран АСЕАН

Катерина Радомская
02:37 14.07.2023
У Сергея Лаврова прошел второй день насыщенного дипломатического марафона в Индонезии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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У главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова прошел второй день насыщенного дипломатического марафона в Индонезии. Он поучаствовал в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На повестке АСЕАН - инициативы в сфере цифровизации экономики, умные города, продовольственная и энергетическая безопасность. 

«Наши отношения с АСЕАН перешагнули тридцатилетний рубеж. С 2005 года наш диалог имеет официальный статус развитого и всеобъемлющего, а в текущем году, как вы только что сказали, господин сопредседатель, мы отмечаем пятилетие нашего стратегического партнерства», - отметил Сергей Лавров.

Российские дипломаты уверены, что АСЕАН  - организация эффективная. Здесь и конкретные направления: борьба с терроризмом, безопасность судоходства, масштабные проекты в волонтерстве и туризме.

«Неброская работа, которая сейчас, к сожалению, не привлекает внимание средств массовой информации, а этим средствам массовой информации сейчас подкидывают сюжеты типа угрозы со стороны России и Китая, типа того, что на Украине решается битва за свободы», - сказал министр.   

Сергей Лавров пообщался с коллегами из Индии, Брунея, Индонезии. Министр не забыл и про своего китайского коллегу.

«На фоне тектонических перемен в мире мы всегда следуем важному консенсусу в отношениях наших глав государств, твердо поддерживаем друг друга в защите коренных интересов», - подчеркнул заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Уже за закрытыми дверями обсудили Украину, оценили перспективы и предпринимаемые усилия по переговорному процессу. После беседы с глазу на глаз Сергей Ларов ответил на каверзные вопросы журналистов, в том числе и про планы США разместить ядерное оружие в  Японии и Южной Корее.

«Это очень серьезная, опасная тенденция. Мы говорили об этом с нашими коллегами по АСЕАН, говорили мы и с китайским представителем», - сказал глава МИД РФ.

Вопросов на брифинге было столько, что телевизионщики из Джакарты упали на колени перед российским министром ради того, чтобы успеть задать вопрос. Но Сергей Лавров поступил как истинный джентльмен. Он помог девушке подняться и пригласил ее сделать общее фото на память.

Напомним, недавно глава МИД России обсудил с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом ситуацию в республике и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН.

Сергей Лавров обратил внимание на важное значение решения о восстановлении прав Сирии в Лиге арабских государств, а также на его положительное влияние на процессы в регионе Ближнего Востока и на севере Африки.

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