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«Замуж выйду и вас на свадьбу приглашу»: в Ялте провели уникальную операцию пациентке с болезнью Паркинсона

Виктория Косогляденко
19:48 14.07.2023
Такой метод лечения впервые внедрен в Крыму. Во время операции на мозге пациентка была в сознании.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Перед тем как медсестры заберут в операционную, Антонина Романовна успевает позвонить дочери. Короткий разговор - чтобы дома не волновались. Дальше - сложная подготовка. В ее случае она занимает даже больше времени, чем сама операция.

«Сейчас поедем на томографию, после этого подождем, пока сделают расчеты и поедем в операционную», - говорит врач.

Диагноз, с которым Антонина Большакова живет уже несколько лет, - болезнь Паркинсона. В последнее время недуг стал прогрессировать. Говорит, в левой руке невозможно удержать стакан с водой так, чтобы не расплескать.

«Бывает так, что я иду-иду нормально, и вдруг не могу. Нога западает, рука начинает трястись, я ее держу вот так вот как-то», - рассказала Антонина Большакова.

Сложнее стало заниматься и любимым хобби. Антонина Романовна вышивает картины шелковыми лентами, создает роскошные букеты.

«Первый раз пионы делала. Это последняя картина, которую я сделала вот недавно, - она еще не в рамке», - говорит пациентка.

Она показывает фотографии своих работ в телефоне, а руки в этот момент сильно трясутся. А вот кадры, снятые спустя час в операционной. Пациентка и ее лечащий врач, нейрохирург, обсуждают планы. И даже шутят. Причем это происходит в самый разгар операции.

Это как прямая трансляция из операционной. Нам разрешили снимать весь процесс от начала и до конца. Нейрохирурги сделали сложнейшую работу. Особенность в том, что пациентка все это время находилась в сознании. Все слышит, реагирует и даже отвечает на вопросы.

«Волосы новые, все новое - я еще замуж выйду и вас на свадьбу приглашу!» - смеется Антонина Большакова.

Суть этой методики как раз в том, чтобы пациент во время операции находился в сознании, рассказывает врач.

«Чтобы мы могли получать нейрофизиологический ответ от него, проконтролировать движение, положение электрода, для того чтобы разрушить конкретно ту цель, которая нас интересует, и добиться максимального результата», - говорит Андрей Ситников, заведующий отделением нейрохирургии.

Операция выполняется через небольшое отверстие в черепе. В мозг помещают электрод, он при помощи тока нагревается до 70 градусов и за счет высокой температуры разрушает участок мозга, отвечающий за патологические движения. Проще говоря, за тремор. Дрожь в руках проходит  моментально.

Результат заметен сразу. Радуется вся бригада.

Высокоэффективная методика себя давно зарекомендовала. Но в Крыму она стала доступна только сейчас. Появились специалисты, современное оборудование и возможности. Теперь за подробными операциями будут ездить не только в столицу, но и сюда, в Ялту, на черноморское побережье.

Когда рядом горы, такая природа и палаты с видом на море, реабилитация проходит быстрее. Ждать выписки еще неделю, но она уже примеряет шляпку, которую наденет на прогулку. Теперь уже без дрожи в руках и со счастливой улыбкой.

«Скажу детям, чтоб другую еще привезли. Буду в разных ходить, чтоб реабилитация шла как следует», - говорит Антонина Большакова.

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