Дизайнеры, программисты и инженеры: кто идет добровольцем в зону СВО

Желающих служить по контракту за последнее время существенно увеличилось.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

В Ростовской области готовят добровольцев к отправке в зону спецоперации. Тренируют их те, кто побывал в боях. Желающих служить по контракту за последнее время существенно увеличилось. Защищать Родину идут люди из совершенно разных гражданских профессий: ландшафтные дизайнеры, программисты, инженеры и другие.

Так, например, несколько месяцев назад начальником цеха вагоностроительного завода трудился командир минометного взвода с позывным «Чужой». В дальнейшем мужчина намерен строить военную карьеру, которую когда-то пришлось оборвать.

Старший брат артиллериста уже в зоне специальной операции, а младший тренируется здесь же в составе того же соединения.

«Вчера стояли за станками, где-то кем-то управляли. Очень разный контингент. Кто-то понял, что пора идти служить. И такие есть. Все люди разные. Но, придя сюда, они понимают для чего сюда идут и что будут делать», - говорит «Чужой».

Для соединения минометчиков комплекса 2С12 «Сани» этот учебный полигон уже второй. До этого готовились в Волгоградской области. Впереди ещё боевое слаживание и тренировки в тыловой зоне СВО.

Еще один пример. Наводчик гаубицы Д-30 с позывным «Дуга». На днях отпраздновал 56-летие. Мужчина второй раз отравится на спецоперацию. В прошлом году он служил на 203-милимметровой пушке «Малка».

Говорит видел почти все: Сватово, Донецк, Волноваха, Запорожье. На свой счет может записать уничтожение американских «трех семерок» и около сотни польских наемников.

«Три кирпичных дома двухподъездных. Восемь выстрелов. Три горки кирпича. Минус около сотни польских наемников», - вспоминает «Дуга».

Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что в Ростовской области выросло число желающих поступить на военную службу по контракту. Полный комплекс мероприятий от написания заявления до подписания контракта составляет всего день.