Армия Армия Армия

В Ростовской области выросло число желающих поступить на военную службу по контракту

04:48 10.07.2023
Полный комплекс мероприятий от написания заявления до подписания контракта составляет всего день.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Ростовской области работает стационарный, а также ряд мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту. Туда может обратиться любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы получить консультацию, подать документы, пройти медицинский осмотр и подписать контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Как рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александр Мацановский, интенсивность отбора граждан серьезно возросла. В Ростовской области ежедневно около 40 человек подписывают контракты. Полный комплекс мероприятий от написания заявления до подписания контракта составляет всего день.

Военнослужащие получают ряд льгот и социальных гарантий, которыми могут воспользоваться и члены их семей. Каждый гражданин получает единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей от Минобороны России, а также региональную выплату.

«Последняя семейная история - подписали контракт одновременно в одну часть отец и сын. Они пришли с женами, детьми. Он пришли всей семьей», - рассказывает Александр Мацановский.

Кроме того, на полигонах будущие защитники Отечества под руководством офицеров и опытных инструкторов проходят курс интенсивной боевой подготовки. В ходе нее изучают основы стрельбы, медицины, оборудования позиций и работы с БПЛА.

Напомним, ранее в рамках поездки в войска Южного военного округа рабочая группа под руководством первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова проинспектировала организацию работы пункта отбора граждан на военную службу по контракту во Владикавказе. В ходе проверки первый замглавы ведомства заслушал доклад начальника пункта о ходе набора кандидатов на военную службу по контракту. Рабочей группе продемонстрировали оснащение мобильного пункта, а также ознакомили с методами психологического отбора кандидатов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:01 В стране и мире
Эрдоган поговорил с Байденом о членстве Украины и Швеции в НАТО и поставках F-16
22:45 В стране и мире
В МЧС Абхазии показали кадры последствий мощного ливня в Гагрском районе
22:00 В стране и мире
Бывший генсек НАТО Расмуссен поддержал идею принимать Украину в альянс частями
20:32 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры досмотра автомобилей на Крымском мосту со стороны Кубани
19:29 В стране и мире
Видео
Выброшенный на берег дельфин и реки вместо улиц: последствия сильного ливня в Сочи
Популярное
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.