В Ростовской области выросло число желающих поступить на военную службу по контракту

Полный комплекс мероприятий от написания заявления до подписания контракта составляет всего день.

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В Ростовской области работает стационарный, а также ряд мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту. Туда может обратиться любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы получить консультацию, подать документы, пройти медицинский осмотр и подписать контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Как рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александр Мацановский, интенсивность отбора граждан серьезно возросла. В Ростовской области ежедневно около 40 человек подписывают контракты. Полный комплекс мероприятий от написания заявления до подписания контракта составляет всего день.

Военнослужащие получают ряд льгот и социальных гарантий, которыми могут воспользоваться и члены их семей. Каждый гражданин получает единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей от Минобороны России, а также региональную выплату.

«Последняя семейная история - подписали контракт одновременно в одну часть отец и сын. Они пришли с женами, детьми. Он пришли всей семьей», - рассказывает Александр Мацановский.

Кроме того, на полигонах будущие защитники Отечества под руководством офицеров и опытных инструкторов проходят курс интенсивной боевой подготовки. В ходе нее изучают основы стрельбы, медицины, оборудования позиций и работы с БПЛА.

Напомним, ранее в рамках поездки в войска Южного военного округа рабочая группа под руководством первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова проинспектировала организацию работы пункта отбора граждан на военную службу по контракту во Владикавказе. В ходе проверки первый замглавы ведомства заслушал доклад начальника пункта о ходе набора кандидатов на военную службу по контракту. Рабочей группе продемонстрировали оснащение мобильного пункта, а также ознакомили с методами психологического отбора кандидатов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.