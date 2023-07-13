Тела девушки и мужчины нашли в Туапсинском районе после подтоплений

Их обнаружили в Тюменском поселке, уточнили в прокуратуре Краснодарского края.

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Тела двух погибших при подтоплениях нашли в Туапсинском районе. Об этом «Звезде» сообщил старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Антон Лопатин.

«Нашли в Тюменском поселке Туапсинского района два тела... Девушка 19 лет и мужчина», - сказал он, отметив, что возраст погибшего мужчины сейчас уточнить не может.

Также отмечается, что обнаруженные девушка и мужчина числились в списке пропавших без вести. В общей сложности накануне сообщалось о пяти пропавших при подтоплениях.

По данным ТАСС, двух жертв подтоплений в Туапсинском районе нашли в частном доме, который из-за бушующей стихии оказался в реке.