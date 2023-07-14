СК сообщил подробности о взрыве автомобиля в Белгороде

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Уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом возбуждено после утреннего взрыва в Белгороде, сообщает СК РФ. Основная версия случившегося у следователей - бытовой конфликт, говорится в сообщении.

Автомобиль взорвался на ходу утром 14 июля во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной в Белгороде. Неустановленное взрывное устройство предположительно находилось под днищем машины.

При взрыве никто не погиб. Пострадали водитель машины 1987 года рождения и проходившие мимо 31-летняя женщина с трехлетним ребенком. Все они госпитализированы с разными ранениями. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

По изъятым на месте объектам и предметам назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся осмотры территории, следователи допрашивают свидетелей и потерпевших.