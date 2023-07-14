Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России ответил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который заявил, что не взял бы Владимира Путина в турпоход в Альпы. Президент РФ ходит в турпоходы и проводит отпуск в России, а не в Альпах, прокомментировал Дмитрий Песков.

Шольц ранее высказался в том смысле, что пошел бы в поход в Альпы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Испании Педро Санчесом, но не с Путиным. Как считает канцлер, оба этих политика находятся «в хорошей спортивной форме».

Владимир Путин несколько раз проводил отпуск в Сибири, в том числе в глухой тайге и на реках. Известны его поездки с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу по Туве и Хакасии. Путин во время таких путешествий ловит рыбу, ездит верхом и на внедорожнике, собирает грибы.

Летом 2022 года лидеры G7 во время переговоров рассуждали о том, стоит ли им сделать фотосессию с голым торсом, чтобы показать, что они «круче» российского лидера. Это был отсыл к фото, на которых президент РФ прокатился верхом на лошади с обнаженным торсом, демонстрируя отличную физическую форму.

Путин сам комментировал такие снимки, сказав, что когда отдыхает, то не считает необходимым прятаться за кустами.