В стране и мире В Ярославле в реке нашли тело 10-месячного младенца Анна Назайкина По подозрению в убийстве собственного ребенка задержана 35-летняя женщина. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: В Ярославле тело 10-месячного ребенка нашли в реке Которосль, возбуждено уголовное дело. Кадры с места обнаружения младенца публикует Следственный комитет. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии") по факту обнаружения тела 10-месячного ребенка... с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении. Позже правоохранители задержали мать младенца. 35-летнюю женщину подозревают в совершении убийства собственного ребенка. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее в Челябинской области у дороги обнаружили тело школьницы. 12-летнюю девочку до этого искали в течение нескольких дней. Экспертное мнение и аналитика