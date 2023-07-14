Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры для защиты критически важных объектов

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции в пятницу, 14 июля, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Глава государства предложил первым вопросом обсудить дополнительные меры для защиты критически важных объектов.

Первым докладчиком по этому вопросу выступил директор ФСБ Александр Бортников. Всего по этой теме заявлено два докладчика, отметил президент.

Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что одной из причин специальной военной операции стала угроза вступления Украины в НАТО. По его словам, если это случится, мир станет гораздо более уязвимым, что приведет к дополнительному напряжению на международной арене.