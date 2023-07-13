Путин: одна из причин СВО - угроза вступления Украины в НАТО

Такое развитие событий сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

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Президент России Владимир Путин заявил, что намерение Украины вступить в НАТО стало одной из причин начала специальной военной операции. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я уверен, что это не обеспечит безопасность самой Украины», - сказал глава государства.

В целом такое развитие событий сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене, сказал Путин.

Позиция России хорошо известна и давно сформулирована, сказал президент. Что касается поставок Киеву оружия, то на них возлагалось много надежд. Эти вооружения наносят ущерб, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит, сказал Путин.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина вступит в НАТО после конфликта. Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что для этого необходимо проделать большую работу.