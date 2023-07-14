МО РФ показало кадры удара барражирующим БПЛА по БМП противника на Купянском направлении
Расчет БПЛА установил выдвижение боевой машины пехоты ВСУ и уничтожил ее точным попаданием барражирующего боеприпаса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военные нанесли удар по БМП Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Контроль попадания осуществлялся с ведущего разведку беспилотника.
Удары были нанесены дронами-камикадзе. На записи, предоставленной Минобороны России, видно, как после атаки барражирующего боеприпаса загорается машина.
Российское оборонное ведомство в сегодняшней сводке сообщило об отражении 16 атак противника на Донецком направлении и уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.