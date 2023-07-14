МО РФ: российские военные отразили 16 атак противника на Донецком направлении

В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 280 украинских военнослужащих.

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Российские военные отразили 16 атак противника на Донецком направлении, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики», - сказал он.

Потери украинской стороны на данном направлении в живой силе составили до 280 человек. Также есть потери в военной технике, включая польскую самоходку Krab и американскую контрбатарейную РЛС AN-TPQ-36.

В Минобороны сообщили об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области.