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Политолог Маркелов: «политический мозг» ЕС тренируется на Польше давить на Россию

Ян Брацкий
14:28 14.07.2023
По мнению политолога Сергея Маркелова, официальная Варшава пытается как можно выгоднее продать свою русофобскую позицию, чтобы ворваться в пул стран-драйверов политики ЕС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Jan Woitas, dpa, GlobalLookPress
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Агрессивная антироссийская политика официальной Варшавы обусловлена теми задачами, которые перед Польшей ставит коллективный Запад. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Сергей Маркелов. На этом фоне постоянно следуют провокации в дипломатическом поле или в отношении Калининградской области в целом, добавил эксперт.

«Задача Польши - создавать постоянное напряжение и по команде продавать сигналы, раздражающие Россию, показывать пример своим старшим товарищам. Они первые идут на дипломатические разрывы, ограничения по отношению к российским передвижениям на своей территории. На них европейский политический мозг тренируется, до каких моментов можно давить на Россию. Польша ничего не сделает в адрес России сама. Ей дается коридор действий, техническое задание постоянно тренировать российскую границу», - сказал Маркелов.

По его мнению, жителям Калининграда опасаться нечего, за исключением личных эпизодов. Например, сложностей при пересечении границы. Системных проблем с Польшей не будет, пока она не получит задачу от коллективного Запада. И Варшава эту задачу очень ждет, уточнил Маркелов.

«В рамках существующего геополитического конфликта в Европе появилось три группы стран: драйвера политики, середнячки и агрессивные, молодые, новая волна. Это Восточная Европа, Прибалтика и Польша. Она хочет ворваться в пул стран-драйверов политики ЕС. Она очень хочет этого за счет продажи своей антироссийской политики. Варшава готова лечь под НАТО, спокойно открыла доступ к размещению войск и оружия альянса на своей территории. Будет приветствовать все. Это стиль сегодняшней политики руководства Польши. Она дурит голову странам Евросоюза и пользуется выходом в Балтийское море, хочет стать газовым хабом от Норвегии. Польша хочет стать статусной страной», - подытожил политолог.

Ранее стало известно о решении российских властей закрыть Консульское агентство Польши в Смоленске. На такой шаг Москва пошла в ответ на недружественные действия Варшавы. Агентство было открыто в 2011 году «в целях развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами».

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