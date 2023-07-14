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В Смоленске закроется Консульское агентство Польши

Ян Брацкий
10:31 14.07.2023
Агентство было открыто в 2011 году «в целях развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами».
В Смоленске закроется Консульское агентство Польши
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Консульское агентство Польши в Смоленске будет закрыто. Соответствующее решение приняли в правительстве России.

«Принято распоряжение правительства о закрытии Консульского агентства Республики Польша в Смоленске», - уточнили в пресс-службе кабмина.

На такой шаг официальная Москва пошла в ответ на недружественные действия Варшавы. В кабмине добавили, что данное решение позволит восстановить паритет консульских учреждений между двумя странами.

В июне в Польше анонсировали создание осенью политического формирования, которое будет заниматься нормализацией отношений между двумя странами.

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