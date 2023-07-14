Пенсионерка погибла при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
Кроме того, пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток.
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Пенсионерка погибла при обстреле ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Также губернатор заявил, что пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток.
«К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени», - написал он.
Всех пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают всю необходимую помощь.
По словам Богомаза, также загорелись три дома, в данный момент на месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее, 10 июля, украинские боевики обстреляли село Подывотье в Брянской области. Тогда легкое ранение получил мирный житель.