В стране и мире Пенсионерка погибла при обстреле ВСУ поселка в Брянской области Анна Назайкина Кроме того, пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Пенсионерка погибла при обстреле ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Также губернатор заявил, что пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток. «К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени», - написал он. Всех пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают всю необходимую помощь. По словам Богомаза, также загорелись три дома, в данный момент на месте ЧП работают экстренные службы. Ранее, 10 июля, украинские боевики обстреляли село Подывотье в Брянской области. Тогда легкое ранение получил мирный житель. Экспертное мнение и аналитика