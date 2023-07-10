Богомаз сообщил о ранении жителя села в Брянской области при обстреле ВСУ
Ранение легкое, ему уже оказали всю необходимую медпомощь.
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель», - написал он в своем Telegram-канале.
Как утверждается, ранение легкое, медики уже оказали ему необходимую помощь.
Кроме того, в результате действий украинских боевиков повреждения получил жилой дом, а также хозяйственная постройка.
В настоящий момент на месте работают экстренные и оперативные службы. Богомаз пообещал, что после того, как ущерб оценят, начнутся восстановительные работы.
Сегодня губернатор Брянской области также сообщал, что националисты обстреляли село Куршановичи, однако в результате произошедшего пострадавших нет.