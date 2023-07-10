Богомаз сообщил о ранении жителя села в Брянской области при обстреле ВСУ

Ранение легкое, ему уже оказали всю необходимую медпомощь.

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Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель», - написал он в своем Telegram-канале.

Как утверждается, ранение легкое, медики уже оказали ему необходимую помощь.

Кроме того, в результате действий украинских боевиков повреждения получил жилой дом, а также хозяйственная постройка.

В настоящий момент на месте работают экстренные и оперативные службы. Богомаз пообещал, что после того, как ущерб оценят, начнутся восстановительные работы.

Сегодня губернатор Брянской области также сообщал, что националисты обстреляли село Куршановичи, однако в результате произошедшего пострадавших нет.