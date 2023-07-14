В Минобороны сообщили об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Вражеские склады были ликвидированы в Малой Токмачке, Малокатериновке и Успеновке.

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Российские военные уничтожили шесть складов украинских боеприпасов в Запорожской области, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожены шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка Запорожской области», - сказал он.

Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 210 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц вражеской техники, среди которых американская буксируемая гаубица М777.

На Донецком направлении российские военные отразили 16 атак киевских формирований. В ходе боевых действий противник потерял до 280 человек на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.