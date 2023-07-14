Fox News: в Белом доме дважды находили марихуану в 2022 году
Ранее в резиденции американского президента обнаружили кокаин.
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Дважды в прошлом году Секретная служба США находила в Белом доме в Вашингтоне тайники с марихуаной. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные закрытого брифинга в Конгрессе.
Отмечается, что вес изъятого наркотика не соответствовал порогу для предъявления обвинений. Марихуана была собрана офицерами и уничтожена.
«В обоих случаях никто не был арестован», - заявил представитель Секретной службы США в беседе с телеканалом.
Напомним, недавно в Белом доме обнаружили кокаин. Секретная служба США намерена выяснить обстоятельства попадания наркотика в здание.
Американский экс-президент Дональд Трамп уверен, что порошок предназначался для Джо Байдена и его сына Хантера. По его словам, власти уже знают всю правду, но не хотят ее обнародовать.