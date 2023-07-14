В стране и мире Актера Краско оставили в реанимации из-за ухудшения состояния Анна Назайкина Сейчас медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, GlobalLookPress Читайте нас на: Врачи приняли решение оставить актера Ивана Краско в реанимации из-за ухудшения состояния. Об этом «Звезде» рассказал директор народного артиста РФ Вячеслав Смородинов. «Состояние ухудшилось... Его хотели перевести в общую палату. Состояние его ухудшилось, его оставили в реанимации», - сказал он. Представитель актера добавил, что у Краско нормальная температура, в настоящий момент медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Накануне стало известно о госпитализации 92-летнего артиста. Как утверждалось, у него, в частности, наблюдаются проблемы с речью из-за последствий инсульта. Экспертное мнение и аналитика