В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Актера Краско оставили в реанимации из-за ухудшения состояния

Анна Назайкина
13:46 14.07.2023
Сейчас медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Врачи приняли решение оставить актера Ивана Краско в реанимации из-за ухудшения состояния. Об этом «Звезде» рассказал директор народного артиста РФ Вячеслав Смородинов.

«Состояние ухудшилось... Его хотели перевести в общую палату. Состояние его ухудшилось, его оставили в реанимации», - сказал он.

Представитель актера добавил, что у Краско нормальная температура, в настоящий момент медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Накануне стало известно о госпитализации 92-летнего артиста. Как утверждалось, у него, в частности, наблюдаются проблемы с речью из-за последствий инсульта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:34 Армия
Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе некоторых военнообязанных
13:02 Армия
Видео
Пленный украинец Лупан рассказал о частой поломке БМП Bradley
11:22 В стране и мире
Мужчина и женщина с ребенком ранены при взрыве в машине в Белгороде
10:31 В стране и мире
В Смоленске закроется Консульское агентство Польши
09:55 Армия
Первая миротворческая миссия: 31 год назад Смешанные силы по поддержанию мира вошли в зону грузино-осетинского конфликта
Популярное
Видео
Путин: Россия приобретала технологии за рубежом как в супермаркете готовых решений
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Видео
Поезд сбил двух человек на платформе Лось в Москве
Видео
На видео попал момент, как у рухнувшего в Сомали лайнера отлетают крылья
Видео
Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.