Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе некоторых военнообязанных

Поправка предполагает установление нового предельного возраста пребывания в запасе для матросов, солдат, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

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Государственная дума одобрила поправку, предполагающую повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, у которых есть воинские звания. Документ с текстом закона был принят во втором чтении, пишет РИА Новости.

Проект внесли на рассмотрение нижней палатой в ноябре прошлого года. Первое чтение состоялось на пленарном заседании в январе.

Согласно документу, срок нахождения в резерве будет зависеть от разряда. Первый разряд будет находиться в резерве до 40 лет, второй - до 50 лет, а третий - до 55 лет.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и их дети получили льготы для получения высшего образования. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.