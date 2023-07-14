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Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе некоторых военнообязанных

Андрей Аркадьев
13:34 14.07.2023
Поправка предполагает установление нового предельного возраста пребывания в запасе для матросов, солдат, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе некоторых военнообязанных
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Государственная дума одобрила поправку, предполагающую повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, у которых есть воинские звания. Документ с текстом закона был принят во втором чтении, пишет РИА Новости.

Проект внесли на рассмотрение нижней палатой в ноябре прошлого года.  Первое чтение состоялось на пленарном заседании в январе.

Согласно документу, срок нахождения в резерве будет зависеть от разряда. Первый разряд будет находиться в резерве до 40 лет, второй - до 50 лет, а третий - до 55 лет.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и их дети получили льготы для получения высшего образования. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

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