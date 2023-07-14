На Урале сотрудник комбината погиб при разгерметизации баллона с гексафторидом

Как уточняется, смерть мужчины наступила после механической травмы.

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Исполняющий обязанности директора департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей Тимонов в разговоре со «Звездой» подтвердил информацию о гибели сотрудника комбината в Новоуральске.

Напомним, ранее сообщалось, что на УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана.

«Да, к сожалению, подтверждаем. Но здесь я бы хотел отдельно обратить внимание на то, что смерть стала следствием механической травмы», - сказал Тимонов.

Он обратил внимание на то, что «всех пугает слово "гексафторид урана"», рассуждают относительно либо радиационных, либо химических рисков, однако смерть наступила именно после механической травмы.

В ГК выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать всю необходимую помощь.