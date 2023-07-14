На Урале сотрудник комбината погиб при разгерметизации баллона с гексафторидом
Как уточняется, смерть мужчины наступила после механической травмы.
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Исполняющий обязанности директора департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей Тимонов в разговоре со «Звездой» подтвердил информацию о гибели сотрудника комбината в Новоуральске.
Напомним, ранее сообщалось, что на УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана.
«Да, к сожалению, подтверждаем. Но здесь я бы хотел отдельно обратить внимание на то, что смерть стала следствием механической травмы», - сказал Тимонов.
Он обратил внимание на то, что «всех пугает слово "гексафторид урана"», рассуждают относительно либо радиационных, либо химических рисков, однако смерть наступила именно после механической травмы.
В ГК выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать всю необходимую помощь.