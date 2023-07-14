Разгерметизация баллона с гексафторидом урана произошла на электрохимическом комбинате в Новоуральске

Один человек пострадал. На данный момент все работники цеха эвакуированы, проводится санобработка.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла сегодня утром на УЭХК в Новоуральске Свердловской области, говорится в сообщении комбината. В результате произошедшего пострадал один человек.

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка», - уточнили на предприятии.

На данный момент все работники цеха эвакуированы, проводится санобработка. На УЭХК добавили, что уровень радиации на комбинате в норме. Опасности для города и его жителей нет.

В настоящее время выясняются причины произошедшего, сейчас предприятие функционирует в штатном режиме.

Ранее в Дзержинске Нижегородской области крупный пожар произошел на нефтехимическом предприятии.