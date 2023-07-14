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Пленный украинец Лупан рассказал о частой поломке БМП Bradley

13:02 14.07.2023
По его словам, командование в целом плохо обеспечивало их снаряжением и боеприпасами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Сдавшийся в плен украинец Сергей Лупан рассказал о плачевном состоянии переданных Киеву в рамках военной помощи БМП Bradley. По словам пленного, оказавшиеся в его подразделении машины старые и часто ломаются. Кадры беседы с ним публикует Минобороны России.

«Был старый автомат, четыре рожка патронов у меня, гранату давали одну, и все на этом. Из техники была Bradley старая, ломалась. Уазик один был», - сказал он.

Другой пленный украинец рассказал, как командование отправило подразделение дежурить на позиции под Артемовском, но забыло об этом и не выходило на связь, даже когда на них стали наступать российские войска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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