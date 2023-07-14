Пленный украинец Лесовский рассказал, как командование бросило подразделение под Артемовском и забыло об этом

При подходе российских военнослужащих три человека из его отряда убежали, чтобы сохранить жизнь.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Олег Лесовский рассказал, как командование отправило подразделение дежурить на позиции под Артемовском, но забыло об этом и не выходило на связь, когда российские бойцы пошли на штурм. Видео с его рассказом публикует Министерство обороны РФ.

«Поставили дежурить сутки, а послали на убой. Сказали стоять сутки и забыли о нас. Начался штурм наших позиций. Мы даже не могли связаться с командованием», - поделился он.

Из вооружения в его отряде были только автоматы Калашникова и гранаты, а моральный дух на низком уровне, три человека убежали во время штурма российских военнослужащих. Мужчину ранило во время ударов артиллерии и он сдался в плен.

Олег отметил достойное отношение российских военнослужащих, в плену его накормили и напоили. Он призвал соотечественников не идти на войну, избегать мобилизации любыми способами.

Ранее «Звезда» показала кадры, на которых украинские военные попали под перекрестный обстрел на Авдеевском направлении и были уничтожены.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.