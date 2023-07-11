Смена пола в России станет основанием для прекращения брака

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Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку, которая определяет, что смена пола одним или обоими супругами будет основанием для прекращения брака. Об этом сообщает ТАСС. Эту поправку предлагается внести в законопроект о запрете смены пола, которое запланировано на 13 июля.

Изменения внесут в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Сейчас таковыми считают смерть или заявление одного из супругов.

Также поправкой предусматривается, что при наличии справки о смене пола человеку запретят усыновлять детей.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает медицинскую и юридическую смену пола. Исключения составят медицинские вмешательства для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения.