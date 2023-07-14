Хитрый и смертоносный прием: украинских военных зажали артобстрелами на Авдеевском направлении

Камеры объективного контроля зафиксировали, как украинские военнослужащие бегут в поле, а в это время у них буквально под ногами разрываются снаряды.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинских военных зажали артобстрелами с двух сторон на Авдеевском направлении во время боев весной этого года.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, как бойцы 114-й бригады подогнали противника ударами реактивной и ствольной артиллерии на уже пристрелянные позиции.

Выбора у врага было всего два: быть уничтоженным или же попытать счастья и пойти другим маршрутом. На это и был расчет российских военных. Когда ловушка захлопнулась, удары пошли уже по самим бойцам ВСУ.

Российские военнослужащие успешно работают на всех направлениях спецоперации. Под Кременной РСЗО «Град» ведут интенсивный огонь по противнику. На боевом посту артиллеристы без перерывов и выходных. Пока одна машина перезаряжается, другая находится в пути к позициям, третья стреляет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.