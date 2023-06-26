В ЕС не смогли согласовать выделение Киеву нового пакета военной помощи на 500 миллионов евро. Транш заблокировала Венгрия. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что сдаваться не собирается.

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Одной из ключевых тем на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге стал вопрос очередного расширения военной помощи Украине. Три с половиной миллиарда евро - на эту сумму увеличили объем Европейского фонда мира. Именно из него Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Киеву траншами в 500 миллионов евро раз в несколько месяцев. По данным Bloomberg, предыдущий бюджет был потрачен почти весь. Теперь общее финансирование фонда составит 12 миллиардов.

Еще до начала заседания министров глава Евродипломатии Жозеп Боррель уверенно сообщил журналистам, что увеличение потолка суммы фонда - вопрос решенный. Но вот как раз новый, восьмой, транш помощи Украине главы МИД ЕС согласовать не смогли.

«Но я буду работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения», - заверил Боррель.

Одной из тех, кто выступил против очередного военного транша Украине, по традиции оказалась Венгрия.

Министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал, при каких условиях Будапешт не против увеличения Европейского фонда мира.

«Мы согласились на увеличение Европейского фонда мира с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не давали согласия на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине», - сказал Сийярто.

В своей решимости оказать помощь киевскому режиму непоколебимой осталась Австралия. Канберра выделит почти 74 миллиона долларов США. По словам премьер-министра Энтони Албаниз, средства пойдут на закупку военного транспорта и боеприпасов.

«В рамках этого нового военного и гуманитарного пакета будет выделено 110 млн долларов и таким образом общая сумма поддержки достигнет 790 млн долларов, включая 610 млн долларов в виде военной помощи. Эта дополнительная поддержка будет иметь реальное значение и поможет украинскому народу, который продолжает проявлять большое мужество», - сказал Албаниз.

Ожидается, что на выделенные деньги для ВСУ закупят 70 единиц военной техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков и 14 прицепов. А также 105-миллиметровые артиллерийские снаряды.

О важности продолжения поддержки Украины Западом заявил и Йенс Столтенберг сегодня в Литве. Генсек НАТО анонсировал новый пакет помощи Киеву на предстоящем саммите в июле.

«На саммите в Вильнюсе мы договоримся о пакете помощи Украине, что еще больше укрепит наши связи. Это приблизит Украину к альянсу, ведь законное место Украины - в НАТО. Союзники согласны в этом вопросе. Решение о вступление примут Украина и члены альянса. У России права вето нет», - заявил Столтенберг.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь киевскому режиму лишь затягивает конфликт. К тому же, Украину уже не раз ловили на том, что большая часть оказанной помощи, военной и гуманитарной, используется не по назначению, а коррупционные схемы не перестают удивлять своим разнообразием.

«Это все теневой рынок вооружений и военной техники. Это мировой рынок, на котором как раз США и, возможно, представители других западных элит наживаются. Но я думаю, что представители высшей власти в Киеве в накладе тоже не остаются», - говорит Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

На Украине тем временем сразу в нескольких городах новая волна всеобщей мобилизации - в Ивано-Франковске, а затем и в Киеве. Тем не менее, призывники и военнослужащие все меньше и меньше хотят воевать против Российской армии. Об этом рассказывают пленные солдаты. Не видели украинские военные и западного оружия. По их словам, и автоматы, и гранаты у них были советские.

«Российские штурмовики очень были хорошо подготовлены и четко сработали. Моральное состояние было очень плохое. Никто не хочет воевать», - говорит пленный Андрей Тлустяк.

Другой сдавшийся в плен боец ВСУ Андрей Оранюк говорит: всем уже давно понятно, что Америка и Европа воюет украинскими руками против России.

«Мне дали автомат, который через раз клинил, у пацанов вообще автоматы не стреляли. РПГ дали без ремня, чтобы носить его в руках», - рассказывает Оранюк.

Так называемое украинское контрнаступление тоже не оправдывает западные ожидания. Но даже несмотря на то что новый транш помощи Украине согласовать не удалось, Евросоюз продолжает подбадривать Зеленского обещаниями. В частности, в Европе собираются обучить новую группу украинских солдат.