На видео попал момент, как у рухнувшего в Сомали лайнера отлетают крылья
На борту было 34 человека, никто не погиб, несколько пассажиров пострадали.
© Видео: TheSomaliFuture, Twitter © Фото: TheSomaliFuture, Twitter
В столице Сомали потерпел крушение пассажирский самолет. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как лайнер жестко сел на взлетно-посадочную полосу, после чего у него отлетели крылья.
По данным управления гражданской авиации страны, пострадали всего несколько человек, погибших нет. Портал Garowe уточняет, что травмы получили три человека из 34 находившихся на борту.
В марте на военной базе в Сарагосе разбился истребитель-бомбардировщик F-18 Военно-воздушных сил Испании. На камеру очевидцев попал момент падения и мощный взрыв.