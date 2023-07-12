В стране и мире Крупный пожар вспыхнул на нефтехимическом предприятии в Дзержинске Нижегородской области Анна Назайкина Людей с территории завода уже эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал. © Фото: mchs52, Telegram Читайте нас на: Пожар вспыхнул на территории предприятия в Дзержинске. Фото с места происшествия публикует ГУ МЧС России по Нижегородской области. Люди с территории завода были эвакуированы, в результате произошедшего никто не пострадал. «В 14.05 поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 65», - говорится в сообщении, опубликованному в Telegram-канале главка. По данным издания NN.RU, воспламенилась производственная установка на территории нефтехимического предприятия. В настоящий момент пожар тушат 72 человека, кроме того, были привлечены 22 единицы техники. В экстренных службах пообещали уточнить данные по пожару. Экспертное мнение и аналитика