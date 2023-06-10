В Польше заявили о создании движения за нормализацию отношений с Россией

Политолог Сыкульский сообщил, что первые мероприятия нового движения состоятся уже этой осенью.

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В Польше анонсировали создание этой осенью политического формирования, которое будет выступать за нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщил польский политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский. Информацию он написал в своем Twitter.

«В Люблине мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. - Прим. ред.) политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться установить дружеские отношения с нашим крупнейшим соседом - Российской Федерацией. Первые мероприятия состоятся уже этой осенью», - написал Сыкульский.

Также политолог выложил совместную с послом РФ в Польше Сергеем Андреевым фотографию, датированную 9 мая 2023 г. Сыкульский добавил, что, наконец, удалось официально зарегистрировать PRA.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала расследование против Польши из-за закона о «российском влиянии». По мнению Брюсселя, этот документ может нарушать европейское право.