В Польше заявили о создании движения за нормализацию отношений с Россией
В Польше анонсировали создание этой осенью политического формирования, которое будет выступать за нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщил польский политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский. Информацию он написал в своем Twitter.
«В Люблине мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. - Прим. ред.) политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться установить дружеские отношения с нашим крупнейшим соседом - Российской Федерацией. Первые мероприятия состоятся уже этой осенью», - написал Сыкульский.
Также политолог выложил совместную с послом РФ в Польше Сергеем Андреевым фотографию, датированную 9 мая 2023 г. Сыкульский добавил, что, наконец, удалось официально зарегистрировать PRA.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала расследование против Польши из-за закона о «российском влиянии». По мнению Брюсселя, этот документ может нарушать европейское право.