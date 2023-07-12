МИД РФ: страны НАТО окончательно вернулись к схемам «холодной войны»

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress

Итоги саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе, говорят о том, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам «холодной войны». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Раскручивая ради достижения превосходства спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности, НАТО продолжает провокационную политику расширения, - отметили в ведомстве.

В МИД России уверены, что альянс уготовил Украине роль главного расходного материала в гибридной войне с РФ. Отмечается, что НАТО пытается проникать во многие регионы мира.

«У большинства стран происходящее вызывает серьезную озабоченность», - подчеркнули в министерстве.

В МИД пообещали, что Россия будет своевременно реагировать на вызовы и угрозы всеми имеющимися средствами. Также продолжится укрепление страны в военном плане.

Напомним, что в среду в Вильнюсе завершился саммит НАТО. На нем согласовали принципы гарантий безопасности для Украины.