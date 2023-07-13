«Ведомости»: законопроект об онлайн-торговле спиртным отозван из правительства

У Минфина России возникли замечания к законопроекту о торговле спиртным через Интернет, суть которых не раскрывается.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал свой законопроект об онлайн-продаже алкоголя. Инициатива предполагает создание отдельного реестра сайтов. Для дистанционной покупки необходимо было подтвердить свой возраст сначала через специальную госсистему, а потом с помощью QR-кода при получении спиртного.

Законопроект предполагает расширение участников торговли спиртным, в том числе через интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах. Как сообщают «Ведомости», отзыв законопроекта произошел после получения ряда замечаний от Минфина, суть которых не раскрывается.

Накануне Минпромторг РФ одобрил законопроект Клишаса о легализации торговли алкоголем через Интернет и контроле такой деятельности.