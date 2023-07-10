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Андреева после поражения на Уимблдоне проигнорировала рукопожатие с судьей

Ян Брацкий
18:21 10.07.2023
Во время игры судья снял одно очко с теннисистки Мирры Андреевой за выброшенную ракетку.
Андреева после поражения на Уимблдоне проигнорировала рукопожатие с судьей
© Фото: Shaun Brooks, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Теннисистка Мирра Андреева не стала жать руку судье на вышке после проигрыша американке Мэдисон Киз в четвертом круге Уимблдона. После завершения игры россиянка пожала руку сопернице, но прошла мимо судьи.

Во время матча судья снял одно очко с Андреевой за выброшенную ракетку. В итоге встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6 в пользу теннисистки из США. Следующая соперница Киз определится в противостоянии россиянки Екатерины Александровой и спортсменки из Белоруссии Арины Соболенко, пишет RT.  

Ранее российский теннисист Даниил Медведев оформил выход в четвертьфинал Уимблдона, что является его лучшим достижением в карьере.

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