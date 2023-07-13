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На шахте «Листвяжная», где два года назад погибли горняки, возобновили добычу угля

Ян Брацкий
08:10 13.07.2023
Перед возобновлением добычи угля специалисты проанализировали состояние систем безопасности шахты и убедились в их исправности.
На шахте «Листвяжная», где два года назад погибли горняки, возобновили добычу угля
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Шахта «Листвяжная» в Кузбассе, где в ноябре 2021 года погиб 51 горняк, возобновила работу. Об этом сообщила пресс-служба шахты.

«ООО "Шахта "Листвяжная" приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I... специалисты... проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты...» - говорится в сообщении пресс-службы.

Перед возобновлением выработки были получены результаты проверок и экспертиз, в числе которых анализы пылевзрывобезопасности, систем дегазации, крепления и пригодности запасных выходов из шахты.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. На момент взрыва метана под землей находились 285 человек, 46 рабочих и пятеро горноспасателей погибли.

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