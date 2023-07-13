Нарышкин представил первый том издания «Наркомы Великой Победы»
В России готовится к выходу в свет многотомник «Наркомы Великой Победы». Издание расскажет о том, как в Советском Союзе велось народное хозяйство накануне и в период Великой Отечественной войны. Первый из нескольких десятков томов уже вышел из печати.
На презентации председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что в масштабном проекте участвуют не только профессиональные историки и архивисты.
В подготовке издания задействованы и представители государственных органов, являющихся преемниками народных комиссариатов. В их числе Министерство финансов России и Федеральное казначейство.
Ранее «Звезда» рассказывала, как в селе Кашкаранцы Мурманской области волонтеры Русского географического общества реконструируют уникальный маяк. Уникальный объект уже 45 лет обеспечивает безопасный проход судов в Белом море.
Полсотни человек на побережье разбили палаточный лагерь и приступили к работе. Она кипит едва ли не круглосуточно.