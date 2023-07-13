Нарышкин представил первый том издания «Наркомы Великой Победы»

Издание рассказывает об истории учреждения Наркомата госконтроля СССР, его деятельности накануне и в годы Великой Отечественной войны.

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