Вильфанд объяснил, почему дожди летом в Москве лучше жары

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» заявил, что не существует такого момента, когда можно с уверенностью сказать, что в Москве началось лето.

«Мы живем в умеренных широтах. Погода определяется барическими образованиями. Вот мы говорим, сейчас циклон - по давлению это однородная структура, а по характеру погода совершенно разнородная», - сказал он.

По его словам, если циклон идет с Запада, то в столице, которая находится на восточной периферии, будет теплая погода, так как воздух перемещается с юга. После этого мегаполис оказывается в центре циклона - погода преимущественно облачная, дождливая, усиливается ветер, возможны грозы.

«Затем, когда циклон проходит далее на восток, уже Москва находится на западной, то есть холодной, периферии. И это естественная, нормальная ситуация. Изменчивость погоды - это ее постоянная составляющая. И это к счастью большому, потому что, если бы была стабильная, устойчивая погода - вспомните 2010 год, стационарный антициклон, дымы, жара выше 38 градусов, - и это просто негативно, это очень губительно воздействует на здоровье человека. Поэтому это нормальное лето в московском исполнении», - отметил Вильфанд.

В понедельник, 26 июня, в Гидрометцентре спрогнозировали сильные дожди в нескольких регионах России. Сообщалось, что сильные дожди ожидаются в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Кроме того, непогода застанет жителей Краснодарского и Ставропольского края, а также Челябинской области.