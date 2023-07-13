Российские минометчики уничтожили склад боеприпасов боевиков под Белогоровкой

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские минометчики уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, где идут ожесточенные бои. Корректировку огня осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов. Дроны держат под визуальным контролем позиции боевиков и подступы к ним.

«Идем уже на продвижение. До следующей высоты осталось несколько километров и следующая высота уже наша. Следовательно, Белогоровка выходит из серой зоны и там снова будет жизнь. Где Россия, там жизнь начинается», - говорит командир группы БПЛА с позывным «Монах».

Минометная точка является желанной целью для противника. Боевики регулярно обстреливают позиции 155-миллиметровыми снарядим натовского образца. Постоянно охотятся на наших минометчиков и вражеские беспилотники. Часть из них, благодаря антидроновым ружьям, становятся трофеями и уже воюют против своих бывших хозяев.

«Сажаем, относим и потом перепрошиваем. Используем в своих нуждах», - говорит оператор БПЛА.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские военнослужащие сорвали ротацию националистов под Белогоровкой. Пересменке помешали минометчики. По точке сосредоточения живой силы противника был нанесен мощный удар.

Бойцы регулярно накрывают огнем украинские позиции, чтобы враг не успел окопаться или подойти к передней линии нашей обороны.