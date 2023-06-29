Российские минометчики сорвали ротацию боевиков под Белогоровкой

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Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ под Белогоровкой, что на Северском направлении спецоперации. Пересменке помешали наши минометчики. По точке сосредоточения живой силы противника был нанесен удар. На этом участке боевых действий до неприятеля всего несколько сотен метров. Ожесточенные бои идут постоянно. Бойцы выдвинулись на передовые позиции 85-й бригады. До противника считанные метры. Замечено движение, сразу же открывается огонь. Далее работают гранатометчики. Они выбирают позицию для стрельбы и наносят удар по переднему краю националистов. Причем, стреляют не простыми гранатами, а минами от 82-мм миномета.

Быстрая смена позиции и снова бойцы 85-й бригады бьют по боевикам - только уже из трех гранатометов сразу. Работают с расстояния в 600 метров. Выстрелы следуют один за другим. Тройной удар из РПГ - еще одна эффективная тактика.

«За посадкой 200 метров и укрепрайон. Белогоровка, туда работали сейчас. Беспокоящий огонь, прострелы постоянные, чтобы они не могли окопаться или продвинуться к нашей линии обороны, чтобы не подошли. Они знают, что мы здесь и ближе не подходят», - рассказал командир гранатометного ввода 85-ой бригады с позывным «Орел».

Следом бойцы отрабатывают по позициям врага из АГС. По несколько выстрелов практически прямой наводкой. До противника 1000 метров.

«Попадание в цель, из 10 попали 8. В окоп закинули. Осколочно-фугасное оружие очень страшная вещь при попадании в окоп, мало не покажется. Это мини-пушка», - добавил «Орел».

Разведка доложила, что боевики ВСУ проводят ротацию у себя на передовой. К окопам подъехала БМП. Одни высаживаются, другие бегут к технике из укрытий. Момент такой пересменки нужно не упустить нашим минометчикам. Ротация националистов сорвана. Видно, как от уничтоженной техники уносят погибших. Противник яростно огрызается, пытаясь накрыть наши позиции минами. В 85-ой бригаде служат бойцы разных возрастов, от 20 до 60 лет. Все хорошо мотивированные. Верят в победу и приближают ее.

«Разные люди есть, трактористы, таксисты и слесари. Я сам был диспетчером-оператором. Есть люди, которые управляющую должность занимали, пара директоров есть. Тут служат обычными стрелками», - объяснил командир роты 85-ой бригады с позывным «Чача».

Ранее артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили живую силу националистов и технику ВСУ на правом берегу Днепра. Для этого бойцы использовали 120-мм самоходное орудие 2С9 «Нона-С». После получения координат целей были произведены прицельные выстрелы по навесной траектории с открытых позиций по подразделениям ВСУ.