Times: Китай может начать добычу ископаемых на Луне в ближайшие десятилетия

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Китай начнет добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах в ближайшие десятилетия, считает руководитель космического командования Великобритании Пол Годфри. Об этом пишет газета Times.

Шеф космического командования Британии ссылается на «Белую книгу» о космической программе КНР. В ней идет речь о важнейших минералах на Луне. Годфри обращает внимание на то, что Китай уже доставил образцы таких веществ с Луны на Землю. Теперь они намерены двигаться дальше, полагает он.

По мнению Годфри возможность добывать полезные ископаемые на астероидах появится еще при жизни нынешнего поколения. Глава космического командования Великобритании заявил также, что КНР и РФ делают большие инвестиции в освоение космоса и создание космического оружия.

Китай запланировал три этапа освоения Луны. Сначала предполагается облететь спутник Земли, потом совершить на него посадку, а затем осуществить возвращение с Луны на Землю.

Ранее сообщалось, что китайские астрономы обнаружили «чужеродный» материал в доставленном в декабре 2020 года с Луны грунте в рамках миссии Chang'e-5. Специалисты пришли к выводу, что примерно 10% образцов грунта естественного спутника Земли обладают химическим составом, не свойственным для Луны.