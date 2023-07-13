В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

Также взрывы были слышны в Борисполе.

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Сегодня ночью в Киеве и Борисполе прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные средства массовой информации.

Также во всей области объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные украинского министерства цифровой трансформацию.

Напомним, во вторник воздушная тревога уже объявлялась в Киевской области. Сирена звучала также в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

Тогда же сообщалось и о взрывах в Черкасской и Одесской областях.