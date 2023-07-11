Также сообщается о взрывах в Черкасской и Одесской областях.

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Сегодня ночью в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирена прозвучала в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Также сообщается о взрывах в Черкасской и Одесской областях. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, прошлой ночью появлялась информация о том, что в городе Николаев прогремел взрыв. В области была объявлена воздушная тревога.