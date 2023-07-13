Бойцы ВДВ ночью заминировали подходы к российским позициям под Артемовском

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры работы инженерно-саперных подразделений ВДВ на северном фланге Артемовского направления. Каждую ночь тульские десантники минируют передний край нашей обороны.

После недавних попыток прорывов украинских боевиков необходимо обновить минные поля. Бойцы вручную метр за метром устанавливают противотанковые и противопехотные минные заграждения. За два часа поставили более 400 мин.

Надежную защищенность российских позиций в очередной раз подтвердил следующий день, когда на установленных минных полях подорвалось большое количество националистов и их техники, в том числе и западного производства.

Ранее Минобороны России рассказывало, как саперы ВДВ разминируют освобожденный Артемовск. Десантники под обстрелами метр за метром обследуют улицы и здания.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.