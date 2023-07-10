Саперы-десантники в Артемовске уничтожили мины натовского производства

Бойцы ВДВ под постоянными обстрелами метр за метром обследуют улицы и здания.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Инженерно-саперные подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск каждый день ведут тяжелую и кропотливую работу по разминированию освобожденного Артемовска. Бойцы ВДВ под постоянными обстрелами метр за метром обследуют улицы и здания. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы специалистов.

На видео видно, как группа инженерной разведки продвигается вдоль улицы, обследуя обочины при помощи миноискателей и щупов. Обнаружив противотанковую мину, сапер подает сигнал. Моментально двое десантников организовали прикрытие, а старший группы приступил к уничтожению мины накладным зарядом.

Оперативно установив заряд, саперы-десантники уничтожили мину. Это в дальнейшем позволит спокойно передвигаться по дороге российской технике.

«Очень много мин зарубежного производства находим. В основном американские и немецкие мины», - отмечает командир взвода инженерной разведки с позывным «Пламя».

Напомним, ранее бойцы батальона «Ярга» показали, что националисты в Артемовске оставили после боев. В разрушенном городе все еще небезопасно - всюду мины, беспилотники и другие находки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.