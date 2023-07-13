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Кассетные боеприпасы, ATACMS, F-16: как США преступают свои же границы в поставках оружия Киеву

Дмитрий Антипов
22:03 13.07.2023
Поставка Киеву кассетных боеприпасов говорит лишь о провале политики Байдена по Украине. Снаряды - это все, что осталось в закромах у США. При этом Киев просит у Запада все новое и новое оружие.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Киев с надеждой ждет масштабных поставок вооружений. По итогам саммита НАТО британцы пообещали отправить более 70 боевых и транспортных машин, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2 и более 60 млн долларов финансовой помощи на техобслуживание. Пентагон в свою очередь собирается отправить ракеты большой дальности ATACMS.

«Да, но у них уже есть аналог ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы работаем над этим», - ответил Байден на вопрос об этих ракетах.

Ракеты ATACMS - это дальнобойные тактические ракеты для комплекса HIMARS. При этом дальность полета у этих боеприпасов уже около 300 километров против 84-х у стандартных ракет комплекса HIMARS. И это вдогонку к уже поставленным кассетным боеприпасам, которыми 11 июля обстреляли Токмак в Запорожье. Причем Киев причастность к атаке отрицает, а США достают из закромов Пентагона больше и больше дальнобойного и запрещенного вооружения.

«Главная военная проблема Байдена заключается в том, что он облажался. Мы не поставляли на Украину кассетные боеприпасы в начале конфликта, но мы поставляем их сейчас. Все потому, что это единственное, что у нас осталось. Разве это не те боеприпасы, которые запрещены во всем мире, потому что от них гибнут дети? Но украинцы говорят нам, что они не собираются использовать их против мирных жителей. Администрация заявляет, что русские применили их первыми. Это абсолютная ложь. В любом случае, кассетные боеприпасы не смогут изменить ход конфликта», - написал известный американский журналист Сеймур Хёрш.

Тем временем внутри НАТО произошел разлад. Германия и Польша не смогли договориться о строительстве завода по ремонту Leopard. Не сошлись в цене. Варшава оценила диагностику одной машины в 100 тысяч евро. Тем временем немцы, если верить газете Spiegel, делают то же самое, но за 13 тысяч.

«Поляки хотели бы на этом заработать. Здесь требуются другие материально-технические возможности. У поляков их нет, и завысив цену, они хотели их себе создать. Требуется закупка недешевого оборудования у тех же немцев», - рассказывает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ Плеханова.

Как итог ФРГ выходит из договора, и в Польше ремонтировать Leopard не будут. Не утихает и тема о поставках киевскому режиму истребителей F-16. Британия и Бельгия уже заявили о том, что обучат украинских пилотов на своих военных базах. Это прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я не думаю, что что-то вообще может помочь Западу осознать преступность или контрпродуктивность, или нелегитимность того, что они порой делают. Запад будет решать конкретные вопросы в зависимости от политической целесообразности на тот или иной момент. Это вот и есть те самые правила, на которых он хочет, чтобы миропорядок был основан, и которые меняются от случая к случаю», - сказал Сергей Лавров.

Несмотря на все старания Зеленского, в НАТО Киев пока не ждут. Страны «Большой семерки» говорят об архитектуре безопасности, но Украина как член Североатлантического альянса, судя по всему, в эту схему не входит.

«Мы возвращаемся домой с положительным результатом для нашей страны и прекрасными новостями для наших воинов. Принято решение о новых поставках вооружений - средства ПВО, ракеты, бронетехника и артиллерия. Также немаловажно, что впервые за годы независимости мы сформировали фундамент безопасности Украины на пути в НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, подтвержденные семью ведущими демократиями мира», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем в МИД РФ отметили, что проанализируют итоги прошедшего саммита. И Россия продолжит укреплять военную организацию и систему обороны страны.

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